Nav: Tre grunner til at veksten i norsk økonomi vil avta

Etter tre år med nedgang venter NAV at ledigheten målt i andel av arbeidsstyrken vil holde seg på et stabilt, lavt nivå frem til 2021, opplyses det i en pressemelding.

– Norge er fortsatt inne i en moderat oppgangskonjunktur, men vi forventer at veksten i norsk økonomi avtar i løpet av de neste to årene. Dette vil innebære at veksten i sysselsettingen avtar, og at antall helt ledige øker svakt fram til 2021, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Tre grunner

Nav peker på tre faktorer som vil bidra til at veksten i norsk økonomi vil avta frem til 2021.

For det første mener de oljeinvesteringene vil gå noe ned de neste to årene, etter en betydelig oppgang i år. Nav tror også at veksten i boliginvesteringene avtar og at det blir en liten nedgang i 2021, «siden utlånsrentene har økt noe og boligtilbudet fortsatt er høyt».

Den siste faktoren Nav peker på er den internasjonale veksten. De mener «lavere vekst internasjonalt vil medføre lavere vekst i eksporten, til tross for svak kronekurs».

Liten økning

Antallet helt ledige har ifølge meldingen hittil i år falt med 3.900 personer, viser sesongjusterte tall. Inkludert arbeidssøkere på tiltak er nedgangen på 4.400.

«Nedgangen var tydelig i begynnelsen av året, men de siste seks månedene har det kun vært mindre endringer, noe som tyder på at den registrerte arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg», skriver Nav.

Det er ventet at antallet helt ledige i 2019 vil ende på 63.000, ned fra 65.500 personer i 2018. For 2020 og 2021 forventer Nav heholdsvis 63.000 og 64.000 helt ledige.