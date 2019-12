Handelsbanken vil ikke utelukke tysk resesjon

I dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets tar seniorøkonom Marius Gonsholt Hov for seg gårsdagens tyske IFO-indekser for november.

Hovedindeksen steg som ventet til 95,0 i november, så vidt opp fra 94,6 i oktober.

«Med marginale forbedringer de siste tre månedene kan det se ut til å ha bunnet ut. Men merk at indeksene fortsatt ligger på lave nivåer. Forventningskomponenten i IFO, som fanger opp bedriftenes forventninger for de neste seks månedene, ligger – til tross for noe bedring i det siste, fortsatt rundt nivåer som signaliserer negativ BNP-vekst», skriver Gonsholt Hov.

«Dermed er det nok for tidlig å si at resesjonsfaren er fullstendig ryddet av veien, selv om risikoen nok er redusert. Det vi uansett kan slå fast er at barometrene for Tyskland fortsetter å tegne et heller blekt bilde av vekstutsiktene den nærmeste tiden», fortsetter han.

Ifølge Handelsbanken viser tysk PMI (innkjøpssjefsindekser, red.anm) nettopp det samme bildet: forbedring de siste månedene, men nivået er fortsatt i negativt territorium (under 50).