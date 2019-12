Trump-rådgiver: Dette mangler for en handelsavtale

Conway forteller til Fox News at en fase 1-handelsavtale mellom nasjonene er nær. Det har blitt sagt i en lengre periode. Conway melder at begge parter har noe de er bekymret for, ifølge TDN Direkt.

Nasjonene er ikke enige når det kommer til tvungen teknologioverføring, immaterielle rettigheter og ubalanse i handel mellom landene, forteller Conway.

Telefonkonferanse

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

Ifølge CNBC var det Kinas toppforhandler Liu He, som pratet med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

15. desember

Mandag ble det kjent at Kinas myndigheter nå tar grep for å heve straffen for brudd på «intellectual property» (brudd på åndverkslovene), noe som ble tolket som et forsøk å komme USA i møte på en av forutsetningene for en handelsavtale.

– Jeg tror vi trenger en fase 1-avtale veldig snart, fordi 15. desember blir sett på som en deadline. Jeg tror det er utrolig viktig å få dette på plass, fordi markedet faktisk er veldig optimistisk til at avtalen snart er i boks, sier Alex Wong i Ample Capital til CNBC.