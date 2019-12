– Som dere vet har jeg et veldig godt forhold til president Xi Jinping. Vi er i sluttfasen av en veldig viktig avtale. Jeg antar at dere kan si en av de viktigste avtalene innenfor handel noen sinne. Det går veldig bra. Samtidig ønsker vi å se at det skal gå bra i Hongkong, sier Trump tirsdag ifølge Reuters.

Han svarte på spørsmål om handelsavtale i forbindelse med et møte for å beskytte innfødte amerikanske kvinner.

Lang krig

Kina og USA har vært i handelskrig i nesten halvannet år. Begge nasjoner har satt opp tollsatser på hverandres varer. Den siste tiden har USA og Kina varslet at en fase 1-avtale rundt tollsatser har vært ganske nært.

Kellyanne Conway, spesialrådgiver i Donald Trumps administrasjon, sa tidligere tirsdag til Fox News at nasjonene er ikke enige når det kommer til tvungen teknologioverføring, immaterielle rettigheter og ubalanse i handel mellom landene.

Hongkong

– Jeg tror vi trenger en fase 1-avtale veldig snart, fordi 15. desember blir sett på som en deadline. Jeg tror det er utrolig viktig å få dette på plass, fordi markedet faktisk er veldig optimistisk til at avtalen snart er i boks, sa Alex Wong i Ample Capital til CNBC.

En hake mellom nasjonenes forhold er at Donald Trump har frist innen 2. desember med å skrive under på Hongkong-loven som har blitt vedtatt i senatet. Kina har advart Trump mot å gjøre det.