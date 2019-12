Stort fall i detaljhandelen

Det er mer enn Nordea Markets antok i forkant. Meglerhuset hadde estimert et fall på 0,5 prosent. Konsensus hadde ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis. Anslagene varierte fra minus 0,5 prosent til 0,5 prosent, ifølge TDN Direkt.

Detaljhandelen utenom utsalgssted, drivstoff til motorvogner og butikkholdningen med andre husholdningsvarer falt mest.

Mest opp gikk butikkholdninger med IKT-utstyr. Også dagligvarebutikkene hadde en oppgang i omsetningsvolumet.

– Ikke at vi har et negativt syn på det private konsumet generelt, men vi tror at forbrukerne har utsatt en del kjøp til november for å dra nytte av Black Friday-tilbud. Detaljhandelstallene er sesongjustert, men Black Friday-salg er et relativt nytt fenomen i Norge og vi tror ikke at sesongfaktoren plukker opp dette i tilstrekkelig grad enda, skriver Joachim Bernhardsen, analytiker, i Nordea Markets.

Fra august til september var nedgangen på 0,1 prosent.