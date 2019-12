Mener Nav-tall viser usikkerhet blant norske bedrifter

Det var i november registrert 59.500 helt arbeidsledige personer, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, viste ferske tall fra Nav.

Sesongjustert var det en ledighet på 2,2 prosent i november, akkurat som konsensus hadde ventet og likt som i oktober. 300 nye personer er blitt registrert som arbeidsledige i november.

Øystein Dørum forteller til TDN Direkt at han synes økningen er uventet med tanke på veksten i norsk økonomi og antall nye jobber.

– Nå skraper vi bunnen i arbeidsmarkedet, og nå har fallet i ledigheten stoppet opp, sier Dørum.



Usikkerhet?

Han ser det i sammenheng med to faktorer:

– Når ledigheten er relativt lav, blir det vanskeligere for bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og dette er noe både våre medlemsbedrifter og bedriftene tilknyttet Norges Banks regionale nettverk melder om, sier Dørum til TDN Direkt.

Han legger videre til at det kan være indikasjoner på at det går litt tregere i norsk økonomi, og at dette er et tegn på større usikkerhet blant norske bedrifter.

Forventet for Handelsbanken

Handelsbanken mener at rapporten ikke var overraskende.

– Utfallet var på linje med både vår og Norges Banks forventning», skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets i en fersk oppdatering.