Deutsche Bank tror på oppsving i økonomien

– Det er tegn på at verdensøkonomien er på bunn. Vi forventer nå en bedring i den globale veksten neste år, skriver analytikerne Henry Allen, Quinn Brody og Jim Reid fra Deutsche Bank i en ny rapport, ifølge Marketwatch.

De tror markedsøkonomien vil vokse med 4,4 prosent neste år, og 4,0 prosent i år.

Grunnen til optimismen

– Nøkkelen til vår optimisme er at risikoen for handelskrig og Brexit utvikler seg i positive retninger, og sannsynligheten for et radikalt skifte i politikken i USA og Storbritannia virker fjernt, skriver Deutsche Bank.



Aksjemarkedet i USA har nådd nye all-time high stadig vekk i høst. Deutsche Bank tror festen vil fortsette i starten av 2020.

– Spesielt forventer vi at S&P 500-indeksen vil stige mer.

Risiko

Deutsche Bank ser også risiko for at økonomien kan potensielt få seg et slag på grunn av: