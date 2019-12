SSB: Oppturen i norsk økonomi er straks over

I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin siste konjunkturrapport.

De trekker frem at næringsinvesteringene så langt i år har vært preget av kraftig vekst.

«Selv om veksten har avtatt noe sammenliknet med utviklingen fra 2015 til 2018, har veksten gjennom 2019 likevel vært betydelig høyere enn trendveksten i økonomien», skriver SSB, og påpeker at fra og med 2020 vil imidlertid avmattingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten.

«Ifølge våre beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået i 2019», skriver SSB.

Taktskifte

SSB trekker også frem at veksten i petroleumsinvesteringene det siste året har bidratt til å løfte norsk økonomi.

«Mens investeringene nesten ble halvert fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal 2018 har de steget moderat gjennom 2018 og markert så langt i år», skriver SSB, og påpeker at veksten i år i hovedsak er drevet av feltene Johan Sverdrup (fase 2) og Johan Castberg.

De skriver videre at forsinkelser og økt arbeidsomfang på enkelte utbyggingsprosjekter har generert større investeringer enn tidligere antatt, og at det meste av disse merinvesteringene ventes å komme i 2020.

«Vi legger til grunn at ferdigstillelse og nedfasing av utbyggingsprosjekter vil gi nedgang i investeringene i 2021. For 2022 venter vi at nye utbygginger igjen vil føre til moderat investeringsvekst», heter det.

Rekordsvak

Siden 2016 har kronen vært svak, og i år har den svekket seg ytterligere gjennom sommeren og høsten.

SSB skriver at de har forutsatt uendrede valutakurser fra dagens nivå ut prognoseperioden, men påpeker at det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen framover.

«Våre forutsetninger innebærer at den importveide valutakursen på årsbasis svekker seg rundt 3,0 prosent i 2019 og 2020, og at en euro vil koste i overkant av 10 kroner fram mot 2022», skriver de.