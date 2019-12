Arbeidsmarkedsrapporten fra USA viser knallsterk sysselsettingsvekst

De amerikanske nøkkeltallene som gjerne omtales som månedens viktigste, sysselsettingsrapporten Nonfarm payrolls fra USA, var ifølge økonomene i Nordea Markets ventet å vise at 190.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor landbrukssektoren i november. DNB Markets ventet på forhånd en vekst på 175.000.

Fredag ettermiddag viser rapporten en sysselsettingsvekst på 266.000. Dette er ifølge Marketwatch den største økningen siden januar.

Ifølge TDN Direkt og Marketwatch var det ventet at antallet sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA ville øke med 180.000.

Hovedindeksen på Oslo Børs lå rett under 898 poeng rett før rapporten ble offentliggjort, og lå da an til marginal endring. En snau time senere står den i 901,96 poeng, opp 0,5 prosent.



Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg umiddelbart seks punkter, og dollaren styrket seg dessuten på de sterke jobbtallene, ifølge TDN.

GM-effekt

«Mye av økningen kan imidlertid forklares av streiken hos General Motors, som ble avsluttet i oktober», skrev Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten fredag.

«En skuffelse i "Nonfarm payrolls" vil nok prege risikosentimentet i markedet og kan øke sannsynligheten for at Fed vil kutte renten neste år», lød det fra Nordea-økonomen.

Noen skuffelse ble det imidlertid ikke.

Laveste på 50 år

Arbeidsledighetsraten oppgis til 3,5 prosent, mens den ifølge TDN var ventet til 3,6 prosent.

Den er dermed nede på det laveste nivået på 50 år, ifølge Marketwatch, som videre melder at sysselsettingsveksten for oktober og september er revidert opp med tilsammen 41.000, på toppen av de sterke tallene for november.

Lønnsveksten på årsbasis var 3,1 prosent i november, ned fra 3,2 prosent i oktober.