Morten Baltzersen: – Både mislighold og tap på forbrukslån øker

Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge, skriver Finanstilsynet i sin rapport «Finansielt utsyn - desember».

Der påpekes det at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, har kommet opp på et historisk høyt nivå og er høyere enn i de aller fleste andre land.

Forbrukslån

Veksten i husholdningenes gjeld har imidlertid gradvis avtatt, og er nå om lag på linje med de disponible inntektene.

– Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Høy gjeld innebærer at selv moderat renteoppgang vil gi betydelig høyere rentebelastning. Rentebelastningen vil øke raskt fordi det meste av gjelden har flytende rente, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en kommentar.

Når det gjelder veksten i husholdningenes forbrukslån har den bremset opp gjennom 2019.

«Ved utgangen av tredje kvartal var tolvmånedersveksten i forbrukslån, inkludert misligholdte lån som er solgt til finansieringsforetak for inndrivelse, på nivå med veksten i husholdningenes samlede gjeld», skriver Finanstilsynet.

– Både mislighold og tap på forbrukslån øker. Det er stor fare for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene. Dette kan føre til stor personlig belastning for den enkelte låntaker og utlånstap og tap av omdømme for bankene, sier Baltzersen.