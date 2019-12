Økonomer: Svakere vekst setter renteøkning i fare

Kontaktene i Norges Banks regionalt nettverk forteller i en rapport sluppet tidligere i dag at veksten i norsk økonomi svekker seg raskere enn ekspertisen hadde ventet.

Rapporten peker mot 1,92 prosent vekst i fastlands-BNP på årsbasis i første halvår neste år.

Norges Bank ligger inne med et anslag på rundt 2,0 prosent).

- Der røk renteøkningen

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener tallene bekrefter den vekstavmatningen som sentralbanken har ventet seg.

– Det er ingen tvil om at tallene er svakere enn vi hadde ventet, og de vil nok gjøre at Norges Bank vil redusere sannsynligheten for en renteøkning i 2020 i den nye rentebanen neste uke, sier han i en kommentar til Finansavisen.

– På den annen side er det viktig å understreke at selv om veksten avtar, er den fortsatt svært nær trendvekst, og dette betyr at det ikke er noen grunn til å begynne å forvente rentekutt fra Norges Bank neste år, legger Jullum til

Han legger merke til at flere bedrifter opplevde økt usikkerhet som følge av handelskonflikter (USA/Kina, men særlig Brexit), men venter selv at denne usikkerheten vil avta utover i 2020.

– Vi må se nærmere på det totale regnestykket, men dette trekker nok i retning av at Norges Bank ikke kommer til å øke renten i mars, trass i den svake kronen, sier Jullum.

– Utligner kroneeffekt

DNB Markets trekker frem at kapasitetsutnyttelsen ikke lenger stiger.

«Norges Bank spår svakere vekst i 2020, men rapporten viser at nedturen har startet tidligere enn sentralbanken hadde ventet seg. Nasjonalregnskapstallene støtter dette synet. Vi tror at Norges Bank vil senke sin prognose for 2019-veksten, og det er nedsiderisiko i 2020-prognosen også. Vi tror Norges Bank tenker at vekstutsiktene vil utligne de siste måneders kronesvekkelse og signalisere bare en moderat risiko for en renteøkning i mars», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering.

– Vil ikke overdrive

Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets peker på at den svakere veksten er på linje med Norges Banks prognoser.

«Sentralbanken spår betydelig lavere vekst i 2020, sammenlignet med 2019. Likevel ser veksten i både BNP og sysselsetting ut til å svekke seg raskere i andre halvår 2019 enn Norges Banks prognoser. Totalt sett ser på dagens rapport fra regional nettverk som litt på den svake siden. Men vi vil ikke overdrive effekten dette vil ha på rentebanen», skriver han i en oppdatering.