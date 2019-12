Her ligger spenningen før dagens rentedom fra Federal Reserve

Høydepunktet på dagens finanskalender er rentebeskjeden fra Federal Reserve, som kommer klokken 20:00 norsk tid.

«Etter tre relativt kjappe rentekutt, hvorav det siste kom i oktober, signaliserte FOMC (Federal Market Open Committee) at de fra nå ville innta en vente-og-se holdning. Markedet har tatt dette budskapet til seg, og det er også godt støttet opp av nøkkeltallene i det siste», skriver makroøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten fra meglerhuset.

– Må se tegn til vesentlig endring

Han påpeker at både markedsprising og konsensus tilsier at renten holdes i ro denne uken.

«Som vanlig blir det mer spennende å se hva Fed indikerer om rentesettingen videre fremover. Markedsprisingen viser at det fortsatt er forventninger om noe videre rentekutt, hvor prisingen de siste ukene har pekt mot ett kutt neste år», heter det videre.

De små svingningene i det siste kan ifølge Handelsbanken knyttes til de vekselvis positive og negative signalene som har kommet fra handelssamtalene mellom USA og Kina.

«Men Fed må nok se tegn til at vekstutsiktene endres vesentlig, for at de også skal endre sin rentestrategi. Enn så lenge er utgangspunktet at renten holdes i ro i tiden fremover», fortsetter Fenwick Grangård.

– Vil unngå en sterk reaksjon

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets tar utgangspunkt i at beskjeden fra sentralbanksjef Jerome Powell var tydelig etter forrige møte.

Beskjeden gikk ut på at en vesentlig revurdering av utsiktene måtte til for at enda et rentekutt skulle bli aktuelt.

«Nøkkeltallene siden oktober-møtet har ikke endret utsiktene nevneverdig. Markedet priser nå inn nær null sannsynlighet for en renteendring. Oppmerksomheten vil rettes mot hva Powell har å si i sin tale etter rentebeslutningen er offentliggjort. Vi tror at Powell ønsker å unngå en sterk reaksjon fra markedet», skriver Cekov videre.

Han mener også det er en viss spenning rundt hvorvidt det såkalte dot-plotet for fremtidige «planlagte» renteøkninger blir endret.