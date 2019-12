Tror Norges Bank vil holde renten uendret

Før de seneste BNP-tallene og Norges Bank regionale nettverk uttalte DNB Markets at det var 50 prosent sannsynlighet for at det vil bli signalisert renteheving i mars.

Etter skuffende BNP-tall og regionalt nettverk har DNB Markets endret syn og tror renten vil holde seg i ro. Det samme spår Danske Bank. Nå får de støtte også av Handelsbanken.

– Vi forventer at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent på det kommende møtet (19. desember). På samme måte tror vi at banen til styringsrenten stort sett vil forbli uendret. Innenlandske vekstforhold har myknet opp tidligere enn Norges Bank forventet; Derfor tror vi at vurderingen av produksjonsgapet sannsynligvis vil bli revidert nedover, skriver Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, og fortsetter:

– På den andre siden vil dette trolig bli balansert med den norske kronen, som igjen har vist seg svakere enn forventet. Etter vårt syn vil Norges Bank fortsette å kommunisere at styringsrenten forblir på sitt nåværende nivå i sin prognoseperiode.

Norges Bank holder pressekonferanse neste torsdag klokken 10.30. Der vil de offentliggjøre hovedstyrets rentebeslutning.