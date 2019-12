Rentedom fra ECB klar

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Samtidig blir den marginale innskuddsrenten stående på minus 0,50 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Dette var i tråd med konsensus.

Må ha robust reaksjon

ECB venter at styringsrentene holder seg på dagens eller lavere nivåer frem til inflasjonsutsiktene «på robust vis» nærmer seg et nivå tilstrekkelig nært, men under 2,0 prosent innenfor prognoseperioden.

Verdipapirkjøpsprogrammet på 20 milliarder euro per måned vil ifølge sentralbanken opprettholdes så lenge som nødvendig og frem til kort tid før første renteøkning.

Samtidig vil ECB fortsette å reinvestere hovedstolen forbi datoen for første renteøkning, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å opprettholde gunstige likviditetsforhold.

Lagarde-debut

Nå venter markedene spent på hva Christine Lagarde vil si når hennes første pressekonferanse som ECB-sjef starter klokken 14:30.

«Ethvert signal fra Lagarde i dag som antyder at hun vil føre en annen linje, eller ha andre prioriteringer, enn forgjengeren Mario Draghi, kan skape markedsutslag», skrev DNB Markets i dagens morgenrapport.

