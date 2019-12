DNB Markets: ECB vil neppe røre renten på tre år

Christine Lagarde gjorde som ventet ingen endringer i sin første rentedom som sjef for Den europeiske sentralbanken (ECB).

Lagardes uttalelser på pressekonferansen om at eurosonens økonomi sakte, men stødig vil hente seg inn det kommende året utløse styrkelse i euroen.

Ifølge ECB-sjefen er risikoen fortsatt tiltet mot nedsiden, grunnet geopolitikk, proteksjonisme og sårbare, fremvoksende markeder, men den er etter sentralbankens vurdering lavere enn før.

«Hun ga ingen retningsgivende signaler. Men Lagardes ønske om å være en «ugle», snarere enn en «due» eller «hauk», støtter vårt syn om at verdipapirkjøpene vil stanse tidligere enn antydet av gjeldende guiding», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en oppdatering.

Urørt i tre år?

Lagardes ønske om å søke konsensus kan ifølge Haugland være et tegn på at «haukene» vil være i stand til å påvirke beslutningene i noe større grad enn under Mario Draghis tid.

«Slik vi ser det, vil styringsrentene trolig holdes uendret de neste tre årene», fortsetter hun, og anslår avslutningen av verdipapirkjøpene til midten av 2021.

ECB la også frem oppdaterte prognoser for eurosonens økonomi, og BNP-veksten for 2019 ble jekket ned fra 1,2 prosent (i september) til 1,1 prosent.

Med 2020-prognosen gikk det motsatt vei, altså en oppjustering fra 1,1 til 1,2 prosent.