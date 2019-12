Finansminister: – Avtalen vil være veldig bra for global vekst

– Avtalen omhandler åndsverk, teknologioverføring, strukturelle landbruksspørsmål, finansielle tjenester åpnes opp, valutaforståelser, i tillegg til en forpliktelse til å kjøpe amerikanske varer og landbruk, sier Mnuchin til CNBC.

Langvarig handelskrig

Etter drøyt halvannet år i handelskrig, ble USA og Kina delvis enige om handelsavtale denne uken. De positive signalene sendte markedet og oljeprisen opp før helgen.

Nasjonene avlyste tolløkning på hverandres varer, som var planlagt, søndag 15. desember. USAs president Donald Trump har varslet at han vil gå i gang med en fase 2-avtale med Kina umiddelbart.

– Global vekst

Steven Mnuchin tror handelsavtalen betyr et oppsving verden over.

– I en veldig lang periode var USA åpne for Kina, men Kina var ikke åpne for USA. Det var veldig strenge restriksjoner, og mellom den største og nest største økonomien i verden burde det være mer handel frem og tilbake, og det er det vi har jobbet med. Jeg tror avtalen ikke bare vil være bra for USA, men at den også vil være veldig bra for global vekst, sier Mnuchin.



Kina har varslet at de ønsker å få på plass de nødvendige underskriftene på papiret for en fase 1-avtale så fort som mulig.