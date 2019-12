Storbritannias foreløpige sammenstilte tall for innkjøpssjefsindeksen (PMI) var 48,5 poeng i desember, ifølge TDN Direkte. Det er ned fra 49,3 poeng sist måned. På forhånd var det ventet 49,5 poeng.

PMI for industrisektoren var 47,4 poeng, mot ventede 49,2 poeng. PMI i tjenestesektoren endte på 49,0 poeng, et halvt poeng under forventningene.