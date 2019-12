IFO-indeksen bedre enn ventet

IFO-indeksen, som måler tilliten i næringslivet i Tyskland, endte på 96,3 i desember, melder TDN Direkt.

Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 95,5.

November-tallene var på 95,1.

IFO-indeksen består av to deler, der første del måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og der del to tar for seg forventninger til fremtiden.

Indeksen for nåværende situasjon steg fra reviderte 98,0 til 98,8, mens forventningsindeksen endte på 93,8, mot reviderte 92,3. Konsensus lå på hhv. 98,1 og 93,0.

IFO-indeksen blir til ved at 7.000 ledere i tyske bedrifter blir intervjuet.