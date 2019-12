Nordea anbefaler kronekjøp

Norges Bank har satt opp styringsrenten tre ganger i år, fra 0,75 til 1,50 prosent.

I morgen kommer resultatet fra årets siste rentemøte.

Tidligere har flere trodd på en renteøkning til 1,75 prosent i desember, men tidligere denne uken ventet alle meglerhusene TDN Direkt hadde vært i kontakt med sentralbanken vil holde styringsrenten uendret.

– Last opp med NOK

Nordea Markets er onsdag ute med et par investeringsidéer i forkant av rentemøtet.

Det ene er at du bør laste opp med kroner (NOK).

«Norges Bank har stanset kronekjøpene for 2019, noe som pleier å gjøre kronen sårbar over jul. Vi liker tanken på å kjøpe et lastebillass med NOK enten sent i desember eller tidlig i januar», skriver makroøkonom Joachim Bernhardsen i en oppdatering torsdag.

En sterk siste time

Anbefalingen er basert på meglerhusets kortsiktige, spread-baserte modell.

«Oljeprisen hinter til 9,90 som et kursmål i EURNOK. Vi liker spesielt «long NOK/SEK», noe som bør støttes av både sesongmessige faktorer og divergerende vekstutsikter», fortsetter Bernhardsen.

EURNOK står i skrivende stund i 10,0371, noe som betyr at kronen har styrket seg med rundt to øre mot euro bare den siste timen.