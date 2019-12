Nordea Markets tror på uendret rente, men mener Norges Bank vil sende et signal

«Det er bredt ventet at renten forblir uendret, i tråd med sentralbankens signaler. Det som blir interessant å se i dag er hva sentralbanken gjør med rentebanen. Sett i lys av de siste måneders nøkkeltall er det lite som taler for at Norges Bank vil gjøre store endringer», skriver Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets.

«Alle» økonomer er samstemte om at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent, samt signalisere uendrede renter for det neste året.

Signal

Nordea Markets peker på at veksten har vært litt svakere enn ventet det siste halvåret, samt at kronen er to prosent svakere enn hva Norges Bank hadde ventet, samtidig som renter i utlandet og oljeprisen har gått opp. Nordea Markets tror Norges Bank kun vil gjøre mindre justeringer med rentebanen, og signalisere uendret rente fremover.

«Videre tror vi at Norges Bank ønsker å opprettholde sitt signal om at det er mer sannsynlig med en renteøkning enn et rentekutt. Men vi tror ikke det kommer noe heving i perioden ut 2022», skriver Bernhardsen.

Liggende på dagens nivå



Også Handelsbanken er sikre på uendret rente, og at at rentebanen vil være lite endret. Meglerhuset legger vekt på at kronen har utviklet seg svakere enn Norges Bank hadde ventet, noe som kan trekke rentebanen opp, men...:

«Slik vi ser det, er imidlertid ikke «krone-argumentet» sterkt nok til å løfte rentebanen så mye at det blir en sannsynlighetsovervekt for enny renteøkning, særlig siden vekstavmatningen her hjemme har blitt såpass tydelig», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, og fortsetter:

«Vi tror heller Norges Bank vil videreføre kommunikasjonen fra september, som også ble gjentatt ved rentemøtet i oktober: det mest sannsynlige er at renta blir liggende på dagens nivå i perioden fremover».