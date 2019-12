Den svenske Riksbanken hever renten

Den svenske Riksbanken hever torsdag reporenten fra minus 0,25 prosent til 0 prosent.

Ifølge TDN Direkt hadde analytikerne på forhånd ventet at renten skulle settes opp til 0 prosent.

I sin begrunnelse skriver Riksbanken at inflasjonen har lagt nært inflasjonsmålet på 2 prosent siden begynnelsen av 2017.

«Riksbanken forventer at det finnes gode forutsetninger for at inflasjonen også fremover vil ligge nært målet», heter det.

Den svenske sentralbanken påpeker også at prognosen for reporenten er uforandret, og at renten ventes å bli liggende på 0 prosent de kommende årene.