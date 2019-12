Forbrukertilliten faller her hjemme

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 4,9 poeng i desember, ned minus 3,7 poeng fra november, viser målingen til Opinion.

Indeksen er nå 1,3 poeng lavere enn for ett år siden.

Ifølge Opinion er fjerde kvartal det kvartalet i år med den klart laveste CCI, og som i fjor er CCI svekket fra første til andre halvår.

– Tre av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen faller i desember, to av dem markant, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Husholdningene

Høidahl påpeker at indeksen for husholdningens økonomiske situasjon i dag for første gang i år er negativ, og at det indikerer at det er svakt flere som oppgir at husholdningens økonomiske situasjon er dårligere enn bedre i dag enn for 12 måneder siden.

– «Trøsten» er at det er flere som tror at husholdningens økonomi vil være bedre enn dårligere om ett år. Indeksen for tilliten til landets økonomi om 12 måneder har på sin side hatt en fallende tendens siden sommeren 2018, og er negativ for 18. måned på rad, sier han.