2020: Nedjusterer Sveriges BNP-prognoser

TDN Direkt melder at de svenske BNP-prognosene for 2020 er nedjustert i løpet av året som har gått, fra knappe to prosent i begynnelsen til omtrent ett prosent i de nyeste prognosene.

- Bakgrunnen for de nedjusterte 2020-prognosene er at den faktiske BNP-veksten har vært svakere enn tidligere lagt til grunn, noe som endrer prognosene. Videre har vi sett en svekkelse av svensk økonomi, spesielt i løpet av det siste halve året, sier sjeføkonom Robert Bergquist i SEB til Nyhetsbyrån Direkt.

SEB tror på en BNP-vekst på rundt ett prosent i 2020, noe som er i tråd med konsensus.

Tre temaer vil dominere i 2020

Bergquist mener at det er tre temaer som vil dominere i 2020. Først og fremst mener sjefsøkonomen at pengepolitikkens rolle i den økonomiske politikken vil være sentralt også neste år. Et ytterligere tema blir finanspolitikkens rolle for å dempe nedgangen i økonomien, der fokuset ligger på økte kommunebevilgninger.

- Om indikatorer og økonomiske nøkkeltall forsetter å svekke seg i begynnelsen av 2020, vil det rettes kritikk mot Riksbankens renteøkninger, sier Bergquist.

Avslutningsvis vil handel fremdeles være et fremtredende tema, der fokuset kan gå fra handelsrelasjonen mellom USA og Kina til USA og EU.

- Det har vært noe spenninger mellom USA og EU den siste tiden, forholdene er anstrengte og det kan smitte over til Sverige dersom USA innfører straffetoller, sier Bergquist, som legger til at det forestående presidentvalget imidlertid bør legge en demper på Donald Trumps motivasjon til handelskonflikter.