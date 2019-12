Kina senker tollavgiftene

Kinas finansdepartement meldte på mandag at tollavgiftene på over 850 varer skal senkes. Den 1. januar kuttes tollsatsene for blant annet svinekjøtt og avokado, mens reduksjoner knyttet til en rekke IT-produkter trer i kraft den 1. juli.

I alt dreier det seg om import verdt rundt 3.600 milliarder kroner årlig, ifølge Bloomberg.

Beløpet tilsvarer rundt en femdel av Kinas samlede kjøp fra utlandet.

Skal heve forbruket

Endringene ble gjort for å «øke importen av produkter som står ovenfor en relativ mangel innenriks, samt av utenlandske spesialvarer som inngår i det daglige forbruket,» forklarte Finansdepartementet i Beijing.

Et mål er å få fart på Kinas økonomi, etter seks kvartaler på rad med fallende BNP-vekst.

Dessuten kan de senkede tollavgiftene hevdes å være en del av handelsavtalen som ble inngått med USA den 13. desember. Kina lovte da å øke importen av en rekke amerikanske varer.

Shanghai-børsen falt

I dag er mangelen på kinesisk svinekjøtt imidlertid det mest prekære problemet, som følge av et voldsomt utbrudd av afrikansk svinepest.

Sykdommen har hevet prisene til rekordhøye nivåer, til tross for at importen fra utlandet i november var opp med 150 prosent fra samme måned i fjor.

Avgiftskuttene forhindret imidlertid ikke at Shanghai-børsen falt med 1,4 prosent på mandag. Nedturen var den verste på seks uker og rammet særlig IT-aksjer.

For øvrig er det ikke uvanlig at Kinas myndigheter innfører «midlertidige»reduksjoner i tollavgiftene. I fjor omfattet lignende kutt 706 varegrupper.