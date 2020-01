Tror USA hangler videre til 2030

Den gode nyheten? USA kan regne med omtrent samme vekst det neste tiåret som hittil på 2000-tallet.

Den dårlige? Dette er langt lavere enn tidligere prognoser og vil være det nest svakeste tiåret siden andre verdenskrig.

Bloomberg Economics anslår gjennomsnittsveksten frem til 2030 til 2 prosent årlig. Veksten holdes nede av en aldrende befolkning, mens (forventet) høyere produktivitetsvekst bidrar positivt.

Blir det ikke stort av produktivitetsveksten, synker årlig gjennomsnittsvekst til 1,4 prosent, mens det motsatte alternativet, svært høy produktivitetsvekst og frisk tilstrømming til arbeidsmarkedet, kan løfte veksten helt opp i 2,7 prosent, anslår Bloomberg.

Over siste tiår

Ingen tiårsperiode etter andre verdenskrig har vist lavere vekst enn hovedprognosen på 2,0 prosent, unntatt tiåret etter finanskrisen. Mellom 2008 og 2018 saknet USA av til bare 1,6 prosent vekst.

Det skal derfor mye til for at neste tiår blir like skuffende, og det skal lite til før situasjonen blir litt bedre.

Problemet er bare at veksten nesten uansett vil forbli klart svakere enn USA er vant til, og langt svakere enn tidligere langtidsprognoser har indikert.

Tyskland halvert

Bloomberg Economics publiserer ikke tiårsprognoser for eurosonen samlet, men har lave forventninger til både Tyskland, Frankrike, Italia og andre enkeltland.

I Tyskland ligger årlig BNP-vekst an til å bli halvert, til 0,9 prosent, tror Bloomberg.

Frankrike ligger bedre an, og kan øke gjennomsnittsveksten til 1,5 prosent, men kun dersom de pågående kampene om pensjonsreformer blir løst, slik at arbeidsstyrken begynner å vokse og produktiviteten skyter fart.

Ingen eksporthjelp

Ikke bare eurosonen og USA har svake vekstutsikter. Kinesisk vekst er klart på retur, og India ser ut til å ha passert veksttoppen.

Bloombergs prognoser til 2030

USA Tyskland Frankrike Hovedprognose 2,0 0,9 1,5 Optimistisk prognose 2,7 1,4 2,2 Pessimistisk prognose 1,4 −0,6 0,8 Gjennomsnittlig årlig BNP-vekst, prosent. Kilde: Bloomberg

For eksportavhengige Norge vil dette få klare konsekvenser. Olje, gass, halvfabrikata, råvarer, industriprodukter og fisk vil møte langt svakere etterspørsel enn i offisielle prognoser til nå.

I Perspektivmeldingen 2017, som blir utløst av en ny våren 2020, la regjeringen til grunn at det kommende tiåret vil gi et klart løft i veksten hos våre handelspartnere, opp fra 2,0 prosent nå til 2,3 prosent mellom 2022 og 2030.

Dette er basert på langt høyere BNP-vekst i både USA (2,4 prosent) og eurosonen (1,7 prosent) enn Bloombergs prognoser antyder.

Selv før man tar høyde for svakere vekst i Kina og store deler av fremvoksende økonomier, blir markedsveksten ute i beste fall den samme som nå, uten det forventede løftet.