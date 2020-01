Industribrems i en rekke land

Den norske innkjøpssjefsindeksen PMI steg i desember, og nullet omtrent ut fallet fra november.

Selve PMI-indeksen svinger voldsomt. Fra måned til måned kan indeksen bevege seg 2-3 poeng, for så å snu like fort. Også de sesongjusterte tallene svinger mye, spesielt gjennom sommeren.

Ifølge Nima og DNB Markets, som utarbeider tallserien, viser en beregnet trend at aktivitetsveksten er på forsiktig vei opp.

Neppe renteeffekt

Uansett konstaterer også DNB Markets at Norges Bank legger større vekt på sitt eget regionale nettverk som indikator for presset og aktivitetsutviklingen i økonomien. Derfor vil både svingningene og den tilsynelatende stigningen i norsk PMI neppe påvirke rentevurderingene.

«Vi tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå på 1,50 prosent i årene fremover, og dagens indeks vil ikke endret det synet», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar.

Svakt i hele Europa

For eurosonen sluttet 2019 svakt. For ellevte måned på rad endte IHS Markits PMI-serie under 50. Indeksen for industrien i eurosonen falt fra 46,9 til 46,3, som likevel var noe bedre enn flash-meldingen tidligere.

For 15. måned på rad holdt delindeksen for ordreinngangen seg under 50.

Tyskland var igjen blant landene som trakk eurosonens PMI ned. Endelig PMI endte på 49,4, som vitner om en svak kontraksjon.

På den andre siden av Brexit-skillet måtte Storbritannia konstatere ny og klar nedgang i PMI, fra 48,9 til 47,5. Også for Storbritannia tynger sviktende ordretilgang klart.

Kina over vannet

Også i Kina er PMI svakere enn forventningene, men holder seg klart over 50-streken. Caixins «private» PMI-serie falt fra 51,8 til 51,5.

Svakere ordretilgang inkludert eksportordrer slår ut, men også disse delindeksene holder seg over 50.