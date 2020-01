DNB Markets tror kronen fort vil svekkes

Gårsdagens PMI-indeks fra Europa viste en oppgang for Norge og Sverige som var uventet. Den norske kronen styrket seg litt en kort periode.

DNB Markets tror at Norges Bank vektlegger sitt eget regionale nettverk når økonomisk utvikling måles, ikke PMI-indeksen. Meglerhuset venter derfor at styringsrenten forblir på dagens nivå - 1,50 prosent.

I løpet av julen styrket kronen seg med rundt 10 øre mot euroen, og rundt 20 øre mot dollaren. Fredag morgen handles en dollar for 8,81 kroner, mens en euro handles for 9,83 kroner. DNB Markets spår at kronen fort kan svekkes tilbake igjen.

«Den markante og brede styrkingen kom i en periode med lite likviditet i markedet, og ny global usikkerhet kan fort sende kronen i svakere retning igjen. Lange norske statsrenter trakk opp rundt fem basispunkter i løpet av julen, i tråd med en tilsvarende oppgang for europeiske renter», skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom, i DNB Markets i en rapport.

Brexit, handelen mellom USA og Kina, USAs forhold til Midtøsten og oljeprisens påvirkning av dette, og Russlands import av varer fra andre land er et par eksempler på globale faktorer som kan påvirke også til Norge.



I romjulen fryktet kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen for kronens utvikling på grunn av regjeringen.



– Jeg tror den norske kronen kommer til å kollapse totalt. Det kan gå i 15 mot euro, sa Spetalen.