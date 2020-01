Små Iran-utslag i markedene

– Når vi snakker 3. januar, og aksjemarkedene fortsatt er opp hittil i år, så viser vel det at dette ikke er den helt store krisen ennå, sier seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets.

Fortsatt opp: Selv etter reaksjonen fredag er aksjemarkedene opp i 2020, understreker Halfdan Fenwick Grangård. Foto: Bård Gudim/Handelsbanken

Fredag falt europeiske aksjemarkeder med rundt 1 prosent etter at USA natt til fredag drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep. Iranske myndigheter varslet umiddelbart gjengjeldelse, og oljeprisen svarte med et kraftig hopp.

Samtidig var det ingen tydelige utslag i kronekursen, som mange ganger gjennom 2019 svekket seg merkbart på geopolitisk uro og markedsuro.

– Vi kunne godt sett at kronen gikk sur på dette, men oljeprisen er opp nær 3 dollar fatet, og det virker positivt, sier Grangård.

Hadde ventet kronesvekkelse

– Det er mye som tyder på at dette er en konflikt som vil eskalere, og dermed påvirke markedene, og kanskje først og fremst oljemarkedet, en god stund fremover, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Venter eskalering: Knut A. Magnussen tror ikke konflikten mellom USA og Iran er over med det første. Foto: Are Haram

– Så langt er dette en endagskorreksjon før livet går videre, men hvis dette utvikler seg eller trekker mer ut, så vil vi få se større utslag, også på kronen, tror Grangård.

– I det meste av 2019 forklarte man kronesvakheten blant annet med nervøse markeder. Så langt har ikke kronen reagert mye?

– Nei, og jeg er litt overrasket. Jeg ville trodd på en større reaksjon, men kanskje har oljeprisen nøytralisert litt av reaksjonen, tror også Magnussen.

Mange runder med uro

Grangård viser til at også lange renter faller som en typisk reaksjon på økt uro.

– Men det er for tidlig å si at markedene har fått den helt store skjelven. Vi har sett flere ganger de siste årene at markedene kommer seg raskt videre etter geopolitisk uro. Samtidig er det tidlig på året, og enkelte markeder har ikke åpnet etter nyttår engang.

– Hva kan vi vente for oljeprisen?

– Vi ser vel 70 dollar først, og så får vi se, sier Magnussen.

– Hvorfor omtaler du dette som en konflikt som kan eskalere?

– Når USA går så hardt til verks, skal det mye til for at det ikke gir en reaksjon tilbake. Vi ser allerede reaksjoner fra Iran. Dessuten er dette en konflikt som har pågått en stund.

Liker små aksjoner

Før dette blir en virkelig dyp og vedvarende konflikt med virkelig store reaksjoner, tror Magnussen at vi må se blant annet angrep på oljeinstallasjoner og direkte militære hendelser.

– Vi har sett tidligere geopolitiske begivenheter som har blåst over uten å gi de helt store effektene på markedene.

Magnussen sammenligner angrepet med tidligere Trump-initiativer, som det direkte angrepet på ISIS-lederen.

– Det indikerer at Trump ikke er interessert i en krig, men heller i å vise styrke med små aksjoner.

– I så fall er det godt nytt for verdensmarkedene?

– Ja, men vi kan også få motreaksjoner.