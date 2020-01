Société Générale spår kronerally

Norske kroner hadde en sterk avslutning på et svakt 2019. Et par uker før jul utpekte valutastrateg Kit Juckes norske kroner til Société Générales toppvalg for 2020, sammen med japanske yen.

Selv om den hadde en strålende desember, er det mer å gå på Kit Juckes om den norske kronen

«Norges stramme arbeidsmarked og overskudd på driftsbalansen kan til syvende og sist gi støtte til valutaen i en kontekst der de viktigste sentralbankene kan måtte håndtere en USA-ledet global nedbremsning i 2020», skriver Juckes.

Han erkjente samtidig at Norges Bank for tiden er på hold. Men norske ettårige statsrenter er de eneste innenfor G10-landene med rike, vestlige land (pluss Japan, Australia og lignende) som er høyere enn de amerikanske, noe som gjør det billigere å shorte dollaren.

Da dollaren kostet 9,20 kroner, anbefalte Juckes å shorte den amerikanske valutaen mot kronen, med 8,50 som kursmål. Siden har kronen styrket seg til rundt 8,80 mot dollar.



Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Markets peker på et stramt arbeidsmarked i Norge. Basert på SpareBank 1 Markets' ferske konjunkturbarometer spår Knudsen en sysselsettingsvekst på 1,5 prosent fra et lavt ledighetsnivå og økt konkurranse om arbeidskraften.

VENTER ØKT KONKURRANSE OM ARBEIDSKRAFT: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Jone Frafjord

I kontrast til Sverige

Juckes i SocGen anbefaler også å gå long norske kroner mot svenske kroner.

Den norske kronen kommer til å stige mot den svenske basert på den relative utviklingen i innkjøpssjefsindeksene og på ulik risiko rundt finansiell stabilitet, ifølge SocGen-strategen.

«Norske husholdningers gjeldsvekst har avtatt, og prisstigningen på boliger har vært moderat. Dette står i kontrast til Sverige, der sentralbanken er bekymret for den overdrevne risikoen som er utløst av svært lave renter», skriver han.

Anbefalingen ble gitt ved en kurs på 96 norske øre pr. svensk krone, og med et kursmål som svarer til knappe 92 norske øre (eller 1,09 svenske kroner for én norsk krone). Fredag ettermiddag kostet en svensk krone knappe 94 norske øre.

Høy oljepris i tillegg

«Gitt rommet for at spenningene vedvarer i Hormuz-stredet, er en langvarig periode med høyere oljepriser nødt til å være en risiko», skriver Juckes etter USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani og Irans trusler om gjengjendelse.

«NOK er vår foretrukne europeiske valuta, og selv om den hadde en strålende desember, er det mer å gå på. Å være long norske kroner mot amerikanske dollar og long norske kroner mot svenske kroner er begge trades vi liker her».