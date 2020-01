EU taper 60 mrd. euro årlig på momssvindel

EU-landene svindler seg selv for opptil 60 milliarder euro i tapte avgifter årlig. Dette tilsvarer mer enn syv ganger britenes nettobidrag til EU, altså beløpet det var mest krangel om i forbindelse med Brexit-tautrekkingen.

Beløpet er mer enn fire ganger høyere enn Tysklands årlige nettobidrag til EU.

Et land kan ikke ha overskudd eller underskudd på handelen med seg selv. Det en bedrift kjøper fra en annen i landet, regnes hverken som eksport eller import. Tilsvarende er det for EU. Det at et EU-land kjøper fra et annet regnes som eksport og import mellom disse to landene, men ikke som handel ut og inn av EU.

Likevel viser en granskning utført av Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) og Ifo-instituttet at EU har et løpende handelsbalanseoverskudd på 307 milliarder euro med seg selv.

Får momsfritak

Årsaken er momssvindel, hevder de to tunge økonomiinstituttene.

Når en bedrift deklarerer en handel som eksport, fritas denne for merverdiavgift.

«Hvis disse transaksjonene i virkeligheten ikke er over grensen, men innenlands, blir de ikke registrert som import hos handelspartneren, og blir skattefrie», forklarer IfW-president Gabriel Felbermayr og Ifo-forsker Martin Braml, som står bak studien, i en pressemelding.

I 2018 alene kostet denne svindelen EU-landene over 30 milliarder euro i tapt avgiftsproveny.

Massiv svindel

Studien dekker all handel mellom samtlige 28 EU-land for årene 1999-2018. I 2018 nådde intra-EU-eksportoverskuddet hele 307 milliarder euro.

Dette tilsvarer nær 2 prosent av EUs samlede BNP eller mer enn BNP i EUs åtte minste medlemsland samlet.

Gransker: Forsker Martin Braml, Ifo. Foto: Ifo

Tilsvarende avvik forekommer også i andre økonomier. IfW- og Ifo-studien tyder imidlertid på at EU-landene står for det meste, 86 prosent av samlet globalt avvik.

Helt fra etableringen av EUs indre marked har slike avvik vært registrert. Med utvidelsen i 2004 skjøt summene i været. Totalt over 12 år er intern handel for 2.900 milliarder euro unntatt riktig merverdiavgift.

Gransker: Professor Gabriel Felbermayr, IfW. Foto: Michael Stefan

Trump-ammunisjon

«En så stor feil i betalingsbalansen er ikke noe EU kan trekke på skuldrene av, særlig fordi størrelsen på EUs handelsbalanseoverskudd er med på å fyre opp internasjonale konflikter», mener forfatterne.

Løsningen må være langt bedre digitale data og automatiske digitale clearing-systemer, mener IfW og Ifo.

Studien viser at det først og fremst er ikke-euro-landene som står for svindelen.

Storbritannia står for de største summene, og handel til og fra Storbritannia alene har svindlet rest-EU for 64 milliarder euro i skatter og avgifter.

Med Brexit vil det britiske problemet trolig løse seg selv. Dermed står EU igjen med de sine egne problemland, først og fremst Kypros, Irland, Luxembourg og Sverige.

Momssvindelen er mest utbredt innen tjenester, hvor EU-landene har 26 prosent eksportoverskudd med seg selv.

Momssvindelen er også overrepresentert mellom naboland og mellom land hvor forskjellene i momssatser er store.