Tror G10s sterkeste valuta vil svekke seg

De siste tre ukene har norske kroner vært den sterkeste G10-valutaen. Mot de ni andre valutaene i denne klubben har norske kroner styrket seg med 1,7 prosent eller mer, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i en oppsummering.

Importveid kronekurs har styrket seg med 3,4 prosent siden 10. desember.

Styrkingen vil neppe fortsette, tror valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets. Han oppdaterer for tiden egne prognoser, og tar derfor forbehold, men tror ikke kursen vil holde seg sterkere enn 10,00 mot euro.

Tirsdag lå kursen på 9,84-9,85.

Venter ikke krig

– Er du overrasket over at kronen ikke har svekket seg mer på den kanskje mest truende internasjonale situasjonen på lenge?

– Det ser i hvert fall ikke ut til at markedet mener vi står nærme en krig, sier Knudsen.

– Vi har beveget oss til et nytt, sterkere punkt for kronekursen, og det er naturlig at det som skjer rundt oss vil føre til en svekkelse, men ikke nødvendigvis ennå.

Sterkeste nå: Kronen har de siste tre ukene vært den sterkeste blant G10-valutaene, ifølge Magne Østnor, DNB Markets. Foto: Are Haram

Knudsen viser til at norske kroner tradisjonelt har gjort det sterkt i januar.

– Men det har gjerne vært etter en svak avslutning på året før, som vi ikke fikk denne gangen?

– Det er riktig. Det var en viss bedring ute i fjerde kvartal. Samarbeidsklimaet mellom USA og Kina ble bedre, og oljeprisen har steget som en konsekvens av dette og av OPEC-møtet. Det har flyttet kursbildet mer enn vi hadde sett for oss.

Svakere, men sterkere

Før jul trodde Knudsen og Handelsbanken at kronen ville avslutte 2019 på 10,20 mot euro.

– Selv om kursen lenge lå der, endte den sterkere. Da ventet vi også at kronen ville styrke seg til 10,05 i første kvartal, men kronen er allerede klart sterkere enn dette. Ut året har vi kurser litt svakere enn 10 blank.

Knudsen tror han vil måtte revidere prognosen for resten av 2020 og 2021.

– Det kan være vi skifter til en sterkere kroneprognose enn vi tidligere har hatt, men ikke til en styrking fra dagens nivå.

Svakere i Norge

På den ene siden går det litt bedre enn fryktet internasjonalt, i hvert fall inntil nye, store nyheter kommer fra Iran-konflikten. På den andre siden venter Handelsbanken avtagende vekst i Norge.

– I det relative bildet ser det derfor litt svakere ut for Norge, så kronen blir ikke så veldig attraktiv i år eller neste år.

– Så der vi i 2019 ofte hadde svak krone på grunn av uro og begivenheter ute, vil vi få det fremover fordi vi «fortjener det»?

– Ja, kronen vil holde seg svakere enn vi har vært vant til, men i økende grad fordi det går svakere her hjemme.

I dagens prognoser venter Handelsbanken en fastlandsvekst i Norge på 1,8 prosent i år.

Rallyet over: Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank tror kronen vil svekke seg. Foto: Are Haram

– Det er ikke veldig svakt, men det er på vei ned, og nettopp det er profilen: Vi er på vei ned. Tall den siste tiden tyder til og med på at det bremser tidligere eller mer enn vi har trodd, så også vekstbildet er mer usikkert.

Dollar på 9 blank?

Også Swedbank regner med at kronerallyet (på det nærmeste) er over. Kronen handles for tiden nær de sterkeste nivåene fra våren 2019 mot både euro, svenske kroner og dollar. Det skal mye til for å bryte gjennom disse nivåene, tror Swedbank, som venter kronesvekkelse fremover.

Det betyr trolig at kronen relativt raskt går fra 8,80 til 9,00 mot dollar.