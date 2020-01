Norsk økonomi bremser, eurosonen øker forsiktig

En sentral grunn til at blant andre Handelsbanken Capital Markets tror at norske kroner vil svekke seg er spriket mellom norsk og internasjonal vekst. Norsk vekst ventes å avta, mens det er noe lysere utsikter ute.

«I det relative bildet ser det derfor litt svakere ut for Norge, så kronen blir ikke så veldig attraktiv i år eller neste år», sa valutastrateg Nils Kristian Knudsen til Finansavisen onsdag.

Tidlig brems

Knudsen viste til ferske makrotall som til og med tydet på at oppbremsingen i Norge kunne komme tidligere, eller bli sterkere enn hittil antatt.

SSBs tall for norsk industriproduksjon stemmer med en slik utvikling. Fra oktober til november sank produksjonen med 0,4 prosent, mer enn ventet, og det ga nær uendret produksjon over den siste tremånedersperioden (0,1 prosent vekst).

Oljeboomen snart over?

Bildet er ikke entydig svakt. Veksten for oljerelatert virksomhet fortsetter. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror at norsk økonomi vil beholde vekstbidragene fra oljeinvesteringene langt inn i 2020.

«Det er i alle fall ingen tegn til at det er lavere aktivitet i oljerelatert industri, snarere tvert imot», skriver han i en kommentar.

MEST OPTIMISTISK: Frank Jullum, Danske Bank, tror oljeinvesteringene vil løfte norsk vekst godt inn i 2020. Foto: Iván Kverme

Swedbank tror derimot at oppsiden for oljerelatert industri er begrenset, og at ikke-olje vil holde seg omtrent flatt.

– Svakere vekst

Handelsbanken Capital Markets mener den siste tremånedersperioden markerer et brudd etter sterk vekst gjennom 2018 og starten av 2019.

«Veksten i leverandørindustrien har trolig passert toppen for denne gangen, mens aktiviteten i tradisjonell industri allerede har falt i takt med svakere global etterspørsel», skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i morgenrapporten.

Grangård viser også til fallene i SSBs konjunkturbarometer de siste kvartalene.

FORBI TOPPEN: Halfdan Fenwick Grangård tror oljeleverandørene allerede er på vei ned. Foto: Handelsbanken

«Veksttoppen i Norge er nådd, og vi regner med å se svakere BNP-vekst gjennom 2020, noe som også Norges Banks regionale nettverk antydet i desember-runden», konkluderer han.

Løfter europrognoser

Samtidig ser bildet noe bedre ut for eurosonen.

Ifo-instituttet (Tyskland), KOF i Sveits og Istat i Italia tror at veksten i første og andre kvartal 2020 vil holde seg på 0,3 prosent, som også trolig var veksttempoet på slutten av 2019.

Viktigste vekstdriver er privat konsum, som ventes å øke med 0,3 prosent i kvartalet. Etter et fall på slutten av 2019, ventes også industriproduksjonen å stige igjen i 2020.

Dette bidrar ikke til særlig høy inflasjon. De to første kvartalene ventes en inflasjon på 1,3 og 1,2 prosent, altså langt under ESB-målet om 2,0 prosent.