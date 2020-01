Tror Boeing og valget bremser USA

På vei inn i 2019 advarte forvaltningsselskapet Pimco: Global vekst er i ferd med å synkroniseres, og dessverre på svake veksttakter. Likevel endte 2019 som et godt år, både for aksjer og obligasjoner.

I sin første strategirunde i 2020 kommer Pimco med et mindre dystert budskap.

Den mest positive nyheten er at faren for en resesjon med det første er redusert mye, ikke minst fordi Fed og andre sentralbanker ga enda mer gass.

Forlenget: Funn av nye problemer ved 737 Max-flyene vil slå klart ut også i amerikansk BNP. Foto: NTB Scanpix

Den klareste advarselen er nesten et speilbilde: Fordi sentralbankene har tatt i enda mer, har de mindre å stille opp med når resesjonen til slutt kommer, advarer sjeføkonom Joachim Fels og Andrew Balls, leder for Pimcos globale obligasjonsteam i oppdateringen av «Cyclical outlook».

Lave renter

Selv om resesjonsfaren har sunket, vil global BNP-vekst synke videre, tror Pimco, som også understreker at det var riktig av sentralbankene å øke stimulansen.

Men en lengre periode med ekstremt lave renter og tilsynelatende ingen ende på massive kvantitative lettelser betyr også at gjeldsoppbyggingen vil fortsette.

Dermed vil en fremtidig nedtur bli enda dypere, i tillegg til at sentralbankene har mindre ubrukt krutt å svare med.

Finanspolitikken vil måtte ta mer av jobben ved en fremtidig resesjon. Pimco tror imidlertid ikke at verdens regjeringer vil være i stand til å se resesjonsfarer, og langt mindre reagere i tide. Derfor vil fortsatt sentralbankene måtte være de første til å handle.

USA bak de andre

Gjennom 2018 og 2019, lagget USA resten av verden, ved at nedkjølingen kom senere og ble mindre bratt enn i andre land. Det samme vil skje nå, med omvendt fortegn. Pimco tror øvrige land vil få et vekstomslag før og sterkere enn USA.

I USA ventes veksten videre ned til rundt 1 prosent årstakt før sommeren. Boeings store problemer kan alene bremse veksten med 0,5 prosentpoeng i første kvartal.

Heller ikke usikkerheten før presidentvalget, med muligheter for at skattevennlige demokrater kan gjøre det godt i primærvalgene, vil bidra til økt vekst, tror Pimco.

For 2020 under ett venter Pimco 1,5-2,0 prosent BNP-vekst i USA, ned fra 2,3 prosent i 2019.

Moderat boligbygging har brakt det amerikanske boligmarkedet tilbake i god balanse. Nå er det derfor marked for økt boligbygging, tror Pimco, som venter 6 prosent boligprisvekst over de to kommende årene.

Global vekst videre ned

Eurosonen vil foreløpig bli værende på rundt 1 prosent vekst, omtrent som Storbritannia. Japansk vekst ventes å falle til 0,25-0,75 prosent, mens Kina bremser til 5,0-6,0 prosent.

For global vekst betyr det et videre fall fra 3,3 prosent i 2018, via 2,7 prosent i 2019 til 2,25-2,75 prosent i år.

Litt økt inflasjon

Det skal mye til for at inflasjonen stiger mye, men risikoen er heller på oppsiden enn på nedsiden, tror Pimco. Arbeidsmarkedene er i ferd med å bli strammere og lønnsveksten er på vei opp. Om ledigheten synker ytterligere, vil lønnsveksten ta av enda tydeligere, og bedriftene vil være mer villige til å velte kostnadene over på kundene.

Sentralbankene har snudd fra å holde inflasjonen litt for lav for sikkerhets skyld, til heller å jakte litt høyere inflasjon enn nødvendig.

Også dette kan løfte inflasjonen ved at sentralbankene holder uendrede styringsrenter når inflasjonen begynner å stige.