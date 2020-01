En rekke risikofaktorer kan påvirke prognosen, blant annet fornyet handelsstrid mellom USA og Kina, påpeker Verdensbanken.

Verdensbanken skrur ned forventningene fra forrige 2020-prognose, som ble publisert i juni, med 0,2 prosentpoeng. Verdensbanken barberer også forventningene for de to kommende årene med 0,2 prosentpoeng siden juni-prognosen, og anslår nå at veksten i 2021 blir på 2,8 prosent og 2,7 prosent i 2022.

2019 ble det svakeste året for verdensøkonomien siden finanskrisen i 2008.