Sterke industritall fra Tyskland

Industriproduksjonen i Tyskland, Europas største økonomi, økte i november med 1,1 prosent på månedsbasis, viser tall fra tyske statistikkmyndigheter. Det var på forhånd ventet en økning på 0,7 prosent, ifølge Reuters.

Økningen i november er Tysklands største på ett og et halvt år, melder nyhetsbyrået.

Veksten ble drevet av produksjonsindustrien og sterk oppgang i byggeaktiviteten.

Samtidig er tallene for oktober revidert opp. Opprinnelig ble det for oktober meldt om en nedgang på 1,7 prosent. Nå meldes det om et fall på bare 1,0 prosent.

– Fjerner resesjonsfrykt

LBBW-analytiker Jens-Oliver Niklasch sier ifølge Reuters at de nye tallene burde hjelpe til med å fjerne eventuell gjenværende frykt for tysk resesjon.

Han legger imidlertid til at utsiktene for tyske produsenter fortsatt er uklare.

Forøvrig er det også kommet handelstall fra tyske statistikkmyndigheter, som ifølge nyhetsbyrået viser en eksportnedgang på månedsbasis på 2,3 prosent, en importvekst på 0,5 prosent og en nedgang i handelsoverskuddet til 18,3 milliarder euro.