Svakt 2019, enda svakere 2020

Fastlandsveksten i Norge flater ut raskere enn ventet. Nasjonalregnskapstallene viser at fastlands-BNP økte bare 0,1 prosent i november, ned fra 0,2 prosent i oktober og klart under analytikernes forventning på 0,3 prosent.

Fortsatt er det oljerelatert virksomhet, sjømat og strømproduksjon som trekker mest opp.

I november bidro også varehandelen, trolig på grunn av ekstrasalg knyttet til Black Friday.

Månedstallene fra SSB er volatile, og analytikere foretrekker derfor å se på tremånedersgjennomsnittene. Også disse viser et fall, fra 0,4 prosent forrige tremånedersperiode til 0,3 prosent nå.

Dette er klart svakere enn Norges Bank la til grunn i sine prognoser fra desember. Der ble veksten i fjerde kvartal anslått til 0,44 prosent, som så skulle stige til 0,5 prosent i inneværende kvartal.

Fallende trend

Dette er svakeste tremånedersvekst siden september 2018 og tremånedersveksten har nå falt uavbrutt siden juli 2019.

«Veksttakten i norsk økonomi har tydelig giret ned», konstaterer sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport, som mener tallene viser at omslaget i økonomien har kommet raskere enn sentralbanken hadde ventet.

Det betyr at kvartalsveksten i forrige og inneværende kvartal neppe blir rundt 0,4-0,5 prosent, slik Norges Bank la til grunn for rentebanen.

Også utover året venter Handelsbanken et videre vekstfall.

Mye svakere i 2020

Fortsatt foreligger ikke endelige tall for veksten i fastlands-BNP i 2019. Med uventet svake tall for november, er det en åpenbar mulighet for at de relativt ferske prognosene fra både SSB og Norges Bank, som begge har anslått 2,5 prosent, kan vise seg for høye.

Lavere: Kari Due-Andresen mener veksten allerede er klart svakere enn Norges Bank har lagt til grunn. Foto: Iván Kverme

Likevel vil veksten inneværende år bli langt lavere, ifølge samtlige prognosemakere.

I gjennomsnitt ligger anslaget fra norske prognosemakere for 2020 på 1,9 prosent, når man korrigerer for at det i år er tre virkedager færre enn i fjor.

Om 2019-veksten ender på 2,4 prosent, slik de svake novembertallene kan tyde på, tilsier prognosene at årets vekst vil havne 0,5 prosentpoeng lavere.