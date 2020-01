Venter global konkursbølge

2019 ble det tredje året på rad med økende antall insolvente bedrifter, konstaterer kredittforsikringsselskapet Euler Hermes, som følger 44 land (87 prosent av globalt BNP). I fjor økte tallet med nye 9 prosent.

2020 blir det fjerde året på rad, tror Euler Hermes, som anslår årets vekst til 6 prosent.

Det betyr at fire av fem land vil oppleve økning i insolvens. Når et selskap er insolvent, er den generelle regelen at styret plikter å begjære oppbud.

I halvparten av landene vil insolvens, og dermed i neste omgang konkurser, forekomme hyppigere i 2020 enn før finanskrisen, konstaterer Euler Hermes.

Verst i Asia

Insolvens vil særlig ramme eksportbedrifter, hvor handel ofte skjer på kreditt. Når hyppigere insolvens skjer samtidig med økte handelsspenninger, kan konsekvensene være store for global handel.

I år, som i fjor, vil Asia bidra mye til insolvens-bølgen, men Asia får følge av det meste av Vest-Europa. Dessuten har pilene snudd, slik at tallet på insolvente bedrifter igjen øker i USA og Canada.

For de største bedriftene, med omsetning på over 50 millioner euro, ventes ingen ytterligere økning i antallet problembedrifter, men her er insolvensraten og involverte beløp allerede på et bekymringsfullt og høyt nivå, viser 2020-rapporten.

Lave renter ikke nok

Hovedårsaken til økte økonomiske problemer er vedvarende svak vekst, særlig i industrien, og handelskonflikter, politisk uro og interne sosiale spenninger.

«Selv om pengepolitikken skulle forbli ekspansiv i år, vil det ikke være nok til å veie opp for svakere etterspørsel, hardere priskonkurranse og økte kostnader, særlig fra lønninger», tror analytikerne i Euler Hermes.

Kina øker

I Vest-Europa forblir BNP-veksten under nivået som må til å for å stabilisere økonomiske problemer, et nivå Euler Hermes anslår til 1,7 prosent.

Størst økning ventes i Chile, 21 prosent, fulgt av Kina og Singapore med 10 prosent. Euler Hermes tror at insolvensproblemene vil synke i et fåtall land, inkludert Brasil, og vil holde seg uendret i Norge, Frankrike og Polen.

Ingen økning så langt

Ifølge Brønnøysundregistrenes statistikk, var tallet på konkurser og tvangsoppløsninger dønn uendret fra 2018 til 2019. Totalt ble 4.969 bedrifter begjært konkurs i 2019, mot 4.974 året før.

Utsiktene for insolvens og konkurser i 2020 ser foreløpig ganske lyse ut, vurdert ut fra blant annet SpareBank 1 Østlandets forventningsundersøkelse, som Finansavisen omtalte i romjulen.

Tar ingen sjanser: Finansminister Siv Jensen økte bevilgningen til bobehandling med 40 prosent i årets statsbudsjett. Foto: Are Haram

Her er selv varehandelsbedriftene optimistiske foran 2020. Varehandelen har lenge vært overrepresentert på konkurslistene, men viste tegn til synkende konkurstall våren 2019, ifølge Experian.

Svak krone hjelper

Det generelle bildet i SpareBank 1 Østlandets forventningsundersøkelsen er økt optimisme. En svak krone trekker opp, og bedriftene tror jevnt over på økt omsetning og lønnsomhet i 2020.

Regjeringen er imidlertid ikke så optimistisk, og økte bevilgningen til bobehandling med 40 prosent i statsbudsjettet for 2020.