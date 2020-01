DNB Markets om handelsavtale: – Skeptiske til hvor lenge våpenhvilen kan vare

«Vi er skeptiske til hvor lenge våpenhvilen kan vare, men i mellomtiden kan den (handelsavtalen) gi håp om bedring i kinesiske nøkkeltall», skriver Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, i mandagsrapporten.

Det er planlagt at USA og Kina signerer fase 1-avtalen i Washington onsdag, etter at nasjonene var i handelskrig i drøyt halvannet år. Dette gjør at børsene i Asia løftes mandag.

Dette går avtalen ut på

Avtalen innebærer at Kina vil øke importen av amerikanske varer. Ifølge USA er verdien på dette 2000 milliarder dollar de neste to årene, uten at Kina har bekreftet tallene.

USA forplikter seg til å ikke øke straffetollen, og reduserer straffetollen fra 15 til 7,5 prosent på importvarer fra Kina. I tillegg skal de bli enige om teknologiske spørsmål. Nasjonene skal også møtes jevnlig for å evaluere avtalen.

«Ren symbolikk»

Nordea Markets har, i likhet med DNB Markets, tvil til avtalen.

«Dette er ren symbolikk, og aksjemarkedet har i stor grad tatt ut effekten av en handelsavtale for nå. Bare siden begynnelsen av oktober i fjor har det amerikanske aksjemarkedet gått ti prosent. Det er en svært kraftig oppgang. Og selv om de underliggende forholdene i aksjemarkedet er støttende over tid ville jeg ikke bli overrasket om vi snart ser en eller annen form for konsolidering også i aksjemarkedet», skriver Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets.

Verdensøkonomien

Det er planlagt at Kinas visestatsminister, Liu He, skal besøke USA fra mandag.

– Den sentrale detaljen vil være tidspunktet for senking av tollsatser. Kutt i disse handelsbarrierene, bør gi verdensøkonomien mer tid til å komme seg, samt motivere investorer til å øke eksponeringen i mer risikable eiendeler, inkludert de i fremvoksende markeder, sier markedsanalytiker i FXTM, Han Tan, til CNBC.

USAs president Donald Trump har hintet om at han kan tenke seg å vente til etter valget til høsten med å gjennomføre fase 2 av avtalen med Kina.