Fortsatt for lav svensk inflasjon

Siden lenge før Riksbanken hevet renten fra bunnen på minus 0,50 prosent for ett år siden, har inflasjonen stort sett vært lavere enn sentralbanken ønsket. Likevel valgte Riksbanken i desember å heve renten igjen, til 0 prosent.

Mange analytikere mente dette skyldtes at Riksbanken ville komme seg bort fra negative renter nesten uansett, mer enn at inflasjonen var på vei opp.

Stabil inflasjon

Nå viser svenske inflasjonstall for desember ganske riktig at inflasjonen ikke er på vei opp. To av de totalt fem ulike målene på inflasjonstakten holdt seg uendret fra november til desember, mens de øvrige tre målene viser litt lavere inflasjon.

Total inflasjon, tolvmånedersveksten i KPI, holdt seg uendret på 1,8 prosent. KPIF, inflasjon utenom renten, det målet Riksbanken følger, holdt seg uendret på 1,7 prosent.

KPIF-XE, hvor også energipriser er renset ut, sank imidlertid 0,1 prosentpoeng til 1,7 prosent.

Dette var slik analytikerne hadde ventet.

Uendret rente og inflasjon

Da Riksbanken hevet renten i desember, viste samtidig den nye rentebanen at det neppe blir noen renteendring i 2020 og 2021.

Etter at Riksbanken i et par år har varslet stigende inflasjon, lyder prognosene nå på uendret inflasjon fra dagens nivå til i hvert fall langt ut i 2021.