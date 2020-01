Goldman Sachs: USA kan få negative renter

Så sent som i februar 2018 lovte USAs sentralbanksjef Jerome Powell at styringsrenten gradvis skulle normaliseres. I fjor lanserte han imidlertid tre rentekutt, til tross for at landets økonomi ifølge President Donald Trump var «bedre enn noen gang tidligere».

Kan få negative renter

Goldman Sachs' sjeføkonom Jan Hatzius tror nå at «Fed» vil følge i eurosonen og Japans fotspor, når den amerikanske økonomien til syvende og sist går inn i en resesjon.

Da kan det bli snakk om å senke styringsrenten til under null.

– Det er fortsatt mye skepsis i USA rundt det å operere med negative renter, og jeg tror sentralbanken ville bruke de andre verktøyene først, sier Hatzius i et intervju med CNBC.

– Når det er sagt, kan også denne debatten ha utviklet seg om noen år, litt avhengig av hva vi ser i områder som Europa og hva som er den endelige vurderingen, når det gjelder dette verktøyets effektivitet.

Allerede for nær null

Goldman-økonomen påpeker at den nedre delen av Feds renteintervall i dag er på 1,5 prosent og at nivået typisk kuttes med tre ganger så mye, når en resesjon oppstår.

Både Goldman Sachs og den amerikanske sentralbanken venter imidlertid at USAs økonomi vil vokse med rundt to prosent i år. Tallet blir i så fall en del lavere enn i de to foregående årene, da veksten lå på henholdsvis 3,1 og en estimert 2,3 prosent. En resesjon regnes likevel som usannsynlig.

Markedet venter kutt

I markedet for rentederivater priser investorene for tiden inn en 57 prosents sjanse for at styringsrenten senkes ytterligere i løpet av året.

En reduksjon på et helt prosentpoeng fra dagens nivå anses imidlertid som bare 0,5 prosent sannsynlig. Mer trolig får vi en reduksjon på et kvart prosentpoeng – eller status quo.

Den europeiske sentralbanken har operert med negative innskuddsrenter helt siden juni 2014, mens Japan kuttet styringsrenten til under null i januar 2016.