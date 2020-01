Noterer svakeste nivå på kronen siden romjulen

Kronen svekket seg fra 9,87-nivået i tidlig handel mot den felleseuropeiske valutaen mandag, og endte i overkant av 9,90 ved stenging i New York. I løpet av natten har krysset gjort et videre byks opp mot 9,93.

«Dette er det svakeste nivået på kronen siden romjulen. Kronesvekkelsen ble initiert av SSBs konjunkturbarometer for industrien i 4.kvartal, som viste videre nedgang, samt at oljeprisen falt 1,5 prosent ned til 65 dollar fatet i går», lyder det fra sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Kari Due-Andresen, i morgenrapporten.

I løpet av natten har de asiatiske børsene falt, og «risk-off»-sentiment har ifølge sjeføkonomen bidratt til styrking av japanske yen, mens kronen kanskje ikke uventet har gått svakere.

«Også påvirket av Frp»

«Kronesvekkelsen er nok også påvirket av at Frp i går offentliggjorde at de går ut av regjeringen», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten fra Nordea Markets.

De peker på at forholdet mellom regjeringspartene ikke har vært det beste, og saken om å hente tilbake en IS-kvinne og hennes barn ble dråpen som fikk begeret til å renne over for Frp.

«Partiet har sagt at de vil fortsette å stemme med regjeringen og i retur kreve at noen av deres kjernesaker går gjennom», heter det.

Fallet i risikoappetitten

Rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde, mener på sin side at nyheten om at FrP går ut av regjeringen bør ha lite å si for finanspolitikken fremover, og mener det dermed er vanskelig å se at det skal påvirke valutakursen.

«Bakgrunnen for det (kronesvekkelsen journ anm.) er trolig, kjedelig nok, det generelle fallet i risikoappetitten i forbindelse med det som skjer i Asia», skriver hun i morgenrapporten.

« Utenlandske investorer kan imidlertid ha latt seg skremme, ettersom regjeringskriser i andre europeiske land ofte resulterer i nyvalg, og det kan ha bidratt til frykt for at det samme skal skje her, og dermed forklare noe av nedsalget i kronen», fortsetter Borgen Gjerde.



Virusfrykt i Asia

Fire personer er så langt bekreftet døde og flere er smittet av en SARS-lignende virus i Kina.



Smittekilden er ennå ikke funnet, og den kinesiske nyttårsfeiringen, der svært mange reiser hjem til sine familier er rett rundt hjørnet, en situasjon som gjør det lett for smitten å spre seg.

«Hong Kong børsen er ned 2,5 prosent i natt. Renten på amerikanske statsobligasjoner er også ned noen basispunkter på frykten for at dette kan bli en større epidemi», skriver Mouland og Cekov i Nordea Markets.