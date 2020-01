DNB Markets: På vei mot lavere veksttakt i norsk økonomi

«En særnorsk opptur løftet av høye oljeinvesteringer ebber nå ut. Fall i investeringer og lavere forbruksvekst gjør at vi er på vei mot en lavere veksttakt i norsk økonomi», skriver seniorøkonomene Oddmund Berg og Kyrre Aamdal i rapporten som tar for seg til og med 2023.



De tror norsk økonomi fremover vil ha ledighet, inflasjon og vekst rundt det de anser som normale nivåer.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge steg angivelig med 2,5 prosent sist år, noe DNB Markets gir løftet i oljeinvesteringene æren for, samt bred investeringsoppgang blant bedriftene.

BNP-anslag

For årene fremover anslår DNB følgende BNP for Fastlands-Norge:

2020: 1,9 prosent

1,9 prosent 2021: 1,5 prosent

1,5 prosent 2022: 1,6 prosent

1,6 prosent 2023: 1,6 prosent

DNB Markets argumenterer med at oppgangen i oljeinvesteringene vil ende på litt under to prosent dette året, i tillegg til svak vekst ute, høyere renter og lavere forbruksvekst i Norge.

Nedgang fra 2021

«Fra 2021 og ut prognoseperioden forventer vi at veksten avtar videre, med fortsatt nedgang i investeringer og moderat forbruksvekst. I tillegg kan det se ut til at finanspolitikken ikke vil være med å løfte veksten med like store bidrag som vi har hatt historisk», skriver Berg og Aamdal.

Meglerhuset spår at oljeinvesteringene gradvis vil trappes ned fremover, selv om det stadig bygges nye felt. Tallknuserne er optimistiske for at den norske, tradisjonelle vareeksporten skal vokse de neste fem kvartalene.



DNB Markets tror totalen av tjeneste-, råolje- og gasseksport vil gi sterkt samlet eksport vekst i år, før det blir nedgang.

Arbeidsledighet og boligmarked



«Noe av grunnen til at eksporten har holdt seg oppe, til tross for svak internasjonal vekst, kan relateres til svekkelsen av krona. Den har gjort norske varer og tjenester relativt billigere. Samtidig ser det ut til at mye av eksportveksten ble unnagjort sent i 2018 og tidlig i 2019, og at eksporten flatet ut gjennom de tre siste kvartalene i fjor», skriver Berg og Aamdal.

Slik tror DNB Markets at bruttoinvesteringene i oljevirksomheten skal utvikle seg:



2019 : 14,2 prosent

: 14,2 prosent 2020 : 3 prosent

: 3 prosent 2021 : -8 prosent

: -8 prosent 2022 : -3 prosent

: -3 prosent 2023: -2,1 prosent

For øvrig tror DNB Markets at arbeidsledigheten vil øke noe fremover (men holde seg i underkant av 4 prosent ut 2023), og at sysselsettingsveksten vil være på vei ned fremover. Meglerhuset tror på stabilt boligmarked, og at boligprisveksten vil være i takt med konsumprisene.

Se hele rapporten her.