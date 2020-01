Rentedommen er klar

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent, går det frem av en melding fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Komiteens vurdering

I Pengepolitisk rapport 4/19, som ble publisert 19. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved.

Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen.

Komiteens vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/19.

Spådommen

«Renten blir uendret, i tråd med Norges Banks signaler fra forrige møte i desember», het det i Nordea Markets morgenrapport torsdag.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ventet, som konsensus, også at renten forble uendret.

«Riktignok innebærer rentebanen fra desember en viss sannsynlighet for at det kommer én renteheving til fra Norges Bank, men sannsynligheten ligger under 50 prosent hele veien ut 2022», ble det skrevet i morgenrapporten torsdag.

Kronestyrkelse

I etterkant av rentedommen styrker kronen seg noe både mot euro og dollar. EURNOK noteres i skrivende stund til 9,96, mot 9,98 i forkant og USDNOK fra 9,00 til 8,99.