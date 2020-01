DNB Markets tror ECB tar grep neste år

Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt som ventet styringsrentene uendret etter dagens møte, og gjentok at kjøpene av verdipapirer for 20 milliarder euro i måneden vil fortsette.

På pressekonferansen etter møtet kunne ECB-sjef Christine Lagarde fortelle at sentralbanken vurderer den økonomiske utviklingen til å være i tråd med prognosene lagt frem i desember.

Hun understreket at risikoen fortsatt er mot nedsiden, men ikke like mye som før, ettersom usikkerheten rundt verdenshandelen «har avtatt noe» i det siste.

ECB ser tegn til en moderat økning i underliggende inflasjon, og øyner en fortsatt økning fremover, grunnet solid lønnsvekst.

Hever til null?

«ECB kom ikke med noen nye signaler i dag. Gitt at veksten og inflasjonen tar seg opp, som vi venter, tror vi at ECB vil velge å stoppe sine obligasjonskjøp og heve innskuddsrenten til null i 2021», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en kommentar torsdag ettermiddag.

«En slik endring vil gjenspeile at kostnaden ved en ukonvensjonell politikk på det tidspunktet vil anses som større enn nytten, heller enn et ønske om å stramme inn for å kjøle ned økonomien», heter det videre.