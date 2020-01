Forbrukertilliten i eurosonen holder seg stabilt i minus

Forbrukertilliten i eurosonen og EU holder seg stabilt negativ, viser tall fra Eurostat.

EUs statistikkbyrås forbrukertillitsindeks for januar viser en måling på minus 8,1 poeng for eurosonen og minus 7,0 poeng for EU.

Begge målingene holder seg dermed godt over sitt langsiktige gjennomsnitt, påpeker Eurostat. Snittene ligger på henholdsvis minus 10,6 og minus 9,9.

Ifølge TDN Direkt var det ventet at forbrukertillitsindeksen for eurosonen skulle vise minus 7,8 poeng. Tillitsmålingen for inneværende måned var følgelig svakere enn ventet.