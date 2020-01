En euro koster nå 10,01 kroner. Det er en svekkelse på nesten 0,30 prosent fra fredag ettermiddag. En dollar koster 9,07 kroner. Ett pund er verdt 11,86 kroner. Kronen styrket seg i slutten av desember, men nå går det motsatt vei.

Makroøkonom Joachim Bernhardsen i Nordea forklarer kronesvekkelsen med coronaviruset, og at markedet frykter at viruset vil ramme økonomien negativt. Det gjør at oljeprisen også faller. Oljeprisen er mandag morgen på sitt laveste siden 1. november.

– Risikoaversjonen i markedet er dårlig nytt for NOK, som står i 10 kroner mot EUR i morges. Vi har advart mot et svakere aksjemarked den siste tiden og trolig er det ikke over enda. Aksjemarkedet er fortsatt luftig og mottakelig for dårligere nyheter fremover. Det taler for at kronen kan svekke seg ytterligere, skriver Bernhardsen i Nordeas morgenrapport.

Også hans kolleger i DNB Markets følger utviklingen.

– Norske kroner har svekket seg med 0,6 prosent mot euro siden fredag morgen, dels som følge av oljeprisfall og dels som følge av risikobildet, skriver Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.