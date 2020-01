Jan Andreassen: Corona-viruset er årets sorte svane

Usikkerheten rundt effekten av corona-utbruddet i Kina har satt en støkk i investorer verden over, og både børser og oljepriser faller kraftig.

«Den nye epidemien som har oppstått i Wuhan er årets sorte svane. Ingen tvil om det», blogger sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Han mener fortegnet på de kortsiktige økonomiske konsekvensene er ganske klart.

«Dette er en deflatorisk og kontraktiv begivenhet. I en verden som sliter med å opprettholde full sysselsetting, selv etter at massive stimuli tilføres, er dette et hardt, men forhåpentlig kortsiktig, slag mot aggregert etterspørsel etter varer og tjenester», fortsetter sjeføkonomen.

Nordlys-turisme

I et konkret eksempel viser han til et TV-program på Bloomberg som forteller om at antallet kinesere som reiser til feriestedet Macau er ned 80 prosent fra samme helg året før.

«Så de fleste destinasjoner som har lært seg å leve av kinesiske turister vil rammes hardt nå i februar. Blir spennende å se om Nordlys-turismen til Tromsø vil rammes i år», heter det videre.

For den samlede økonomiske utvikling avhenger alt ifølge Andreassen av at man klarer å få kontroll over viruset, og han advarer mot å tro at vi har noen garanti for at det vil skje.

«Et ukontrollert utbrudd som sprer seg globalt kan gjøre folkeslag over hele verden så forsiktige i sin atferd at vi nærmest snubler inn i en ny global resesjon», blogger sjeføkonomen, før han skynder seg å legge til at sannsynligheten for et slikt dommedagsscenario er lav.

– Tar ingen sjanser

Likevel vil et slikt scenario ramme investorer hardt, og det er ifølge Andreassen derfor mange investorer nå ikke tar noen sjanser og kjøper gull, sveitserfranc og tyske statsobligasjoner.

For Norge mener han dette sykdomsutbruddet bare er det siste i rekken av dårlige nyheter.

«Nettopp fordi Norge har vært en sann bastion av ustyrlig optimisme hos investorer, politikere og sentralbankfolk er vi spesielt sårbare for selv et mildt omslag til nye tilbakegang i verdensøkonomien. Norske renter, som jo er blant den industrialiserte verdens høyeste, kan falle mye», avslutter han.