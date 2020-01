USA øker beredskapen i frykt for coronaviruset

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler amerikanere å unngå all ikke nødvendig reising til Kina. Dermed har USA trappet opp beredskapen fra tidligere å kun inkludere virusets opprinnelse Wuhan, til hele Kina. Det fremgår av amerikanske helsemyndigheter tirsdag ifølge CNBC.

Verre enn rapportene skulle tilsi

Kinesiske helsemyndigheter sa tirsdag at 106 personer hittil skal ha mistet livet som følge av viruset, mens antall smittede er oppe i 4.515 tilfeller.

Videre melder tidligere kommisjonær, Scott Gottlieb at han er bekymret for at antall smittede er mye høyere enn de offisielle tallene viser.

-Jeg tror vi klart undervurderer antall tilfeller i Kina, og det med flere titusener. Det sa Gottlieb til CNBC tirsdag.