USA holder renten uendret

Jerome Powell og den amerikanske sentralbanken valgte å holde renten uendret onsdag. Det vil si at styringsrenten fremdeles ligger i intervallet 1,5-1,75 prosent.

Sentralbanken gjør med det som ventet. 95 av 108 økonomer ventet på forhånd at renten skulle forbli den samme etter onsdagens kunngjøring, skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået har JP Morgan-analytiker Michael Feroli sagt at rentemøtet sannsynligvis ville være et av de minst begivenhetsrike møtene de siste årene.

Fed har i det siste vært bekymret for at inflasjonen ikke ligger på to prosent-nivået. I USA nyter forbrukere godt av lave priser, men Fed bekymrer seg for at lave forventninger vil fortsette å holde inflasjonen og følgelig rentene under normale nivåer. Det gir dermed liten fleksibilitet til å kutte renten i fremtidige nedgangstider.

Tjenestemenn ønsker å holde renten på et lavt nivå til inflasjonsnivået stiger.

Avgjørelsen var denne gangen enstemmig. I fjor var flere styremedlemmer uenige i Feds rentekutt.