Nordea: 50/50 om sentralbanken kutter renten

«Spør du markedet så kan du like gjerne kaste mynt over utfallet av dagens rentemøte i Bank of England. Det er 50/50 for om sentralbanken kutter renten eller lar den ligge i ro. Vi heller mot at renten blir værende i ro», skriver Bernhardsen i Nordea Markets’ morgenrapport.

Det er rentemøte fra Storbritannia klokken 13 torsdag. Det er Mark Carneys siste møte som sentralbanksjef.

«Det ville være en underlig timing og kutte renten på sitt siste møte da det kan legge føringer for arvtakeren», skriver Bernhardsen.

Sterke tall sist uke

Handelsbankens analytikere Marius Gonsholt Hovog Nils Kristian Knudsen venter at renta blir liggende i ro på 0,75 prosent.

«En løperekke av svake nøkkeltall kombinert sentralbankhint om et potensielt kutt, bidro til at markedet en stund priset klar sannsynlighetsovervekt for rentekutt. Men stemningen har snudd de siste dagene. Sterke tall mot slutten av forrige uke, ikke minst PMI-tallene for januar som viste en overraskende frisk oppgang, har ført til en reprising i rentemarkedet», skriver Hov og Knudsen.

Danske Bank venter kutt

Danske Bank tror på rentekutt på 25 basispunkter, noe de har ventet siden november, men meglerhuset legger til at det er høyst usikkert hva utfallet blir. Danske Bank tror pundet vil styrkes mot euroen om Bank of England kutter renten.

«På tross av noen gode datapunkter, er fortsatt økonomien generelt svak grunnet usikkerhet over Brexit», skriver Danske Bank.

PS! Den amerikanske sentralbanken (FED) holdt renten i ro i intervallet 1,50-1,75 prosent onsdag.